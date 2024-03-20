Российского дипломата обязали покинуть Молдавию в течение 72 часов

Фото: depositphotos/luckyuran

Российский дипломат, ранее объявленный персоной нон грата в Молдавии, обязан покинуть страну, сообщил секретарь министерства иностранных дел Молдавии Михай Мыцу.

"Согласно обычным нормам – в течение 72 часов", – приводит ТАСС его ответ на вопрос о сроках отъезда.

Вместе с этим Мыцу добавил, что Молдавия ожидает зеркальных мер от РФ, которые традиционно следуют в таких случаях. Однако уведомления о них в ведомство еще не поступало.

Причиной инцидента с российским послом стало открытие избирательных участков на выборах президента РФ в Приднестровье. Власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок, однако в Приднестровье работали сразу шесть. В результате президент республики Майя Санду пообещала ответные меры в отношении Москвы.

После произошедшего российского диппредставителя вызвали в МИД Молдавии. По результатам встречи стало известно, что его вышлют из страны.

