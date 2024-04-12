Посла Словении вызвали в МИД России

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Посла Словении в Москве Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.

По данным диппредставительства, это связано с высылкой Любляной 21 марта сотрудника российского посольства и объявлением ответных мер.

21 марта Словения объявила сотрудника российского диппредставительства в Любляне персоной нон грата. По данным СМИ, словенское министерство объявило представителя российской дипмиссии нежелательным лицом за "осуществление деятельности, несовместимой с его дипломатическим статусом". Ему предписали покинуть Любляну до 28 марта.

До этого персоной нон грата российского дипломата признала Молдавия. Секретарь министерства иностранных дел страны Михай Мыцу указал, что покинуть государство необходимо в течение 72 часов.