Сенатор Цеков: ввод войск на Украину обернется для Франции потерями

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Ввод войск на Украину обернется для Франции большими потерями. Об этом РИА Новости сообщил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Он считает, что появление французских военных в зоне СВО станет сверхэскалацией конфликта. Лидеру Франции Эммануэлю Макрону стоит понять, что если страна будет агрессивно действовать по отношению к России, то получит удар по своей территории, указал сенатор.

"Макрон доиграется и сомневаюсь, что, когда запахнет жареным, его поддержат другие страны НАТО", – добавил собеседник агентства.

Цеков уверен, что вероятность ввода французских военных, пусть и ограниченного контингента, на территорию Украины остается, но пока это лишь "громкие слова Макрона".

Ранее Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если ВС РФ прорвет линию фронта. По его мнению, многие государства "поняли" французский подход и согласились с позицией Парижа.