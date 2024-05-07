Эксперт Шкробтак: иностранный легион не сможет изменить ход СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Старший научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорь Шкробтак поделился своим мнением о том, сумеет ли иностранный легион изменить ход спецоперации. Он считает, что этого не произойдет. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Про французов в зоне СВО много разной информации было. И во время взятия Мариуполя, и в Бахмуте, и в Харькове. Но на таком театре военных действий Иностранный легион мне не представляется некой решающей силой. Это весьма одиозная организация. И неудачи у них были не только в ХХ веке. Из Африки они уходят до сих пор – довольно мучительно, некрасиво", – аргументировал свою позицию эксперт.

Шкробтак также подчеркнул, что иностранные военнослужащие повлияют лишь на длительность конфликта на Украине, затянув его. Тем не менее переломить его ход им не удастся, заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВС РФ сумели, предположительно, под Белогоровкой в ЛНР ликвидировать иностранного наемника. На его форме были обнаружены шевроны с флагом Франции. Один из них представлял собой перевернутый флаг страны, а другой был пришит к рукаву и изображал все тот же флаг в стиле милитари.