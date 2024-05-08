Путин предложил Пашиняну обсудить тему безопасности в регионе

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Владимир Путин заявил, что считает нужным обсудить с премьером Армении Николом Пашиняном тему безопасности в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

При этом российский лидер заявил, что данную тему необходимо обсудить в закрытой части встречи.

"Есть вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Сейчас в открытом режиме говорить об этом в деталях не будем. Но есть возможность на полях работы ЕАЭС поговорить, конечно, обо всем комплексе наших отношений, в том числе коснуться и вопросов региональной безопасности", – сказал Путин.

Глава государства также отметил, что двусторонние отношения России и Армении развиваются успешно и подчеркнул, что товарооборот между странами побил рекорд и превысил 7 млрд долларов.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что Армения готова активно сотрудничать со всеми странами Евразийского экономического союза в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Ереван последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, которые заложены в основу договора о ЕАЭС.

Ранее МИД России предупреждал Армению о рисках антироссийской политики, которую навязывают республике западные страны.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что эта тенденция наблюдается достаточно давно. Она напомнила, что Запад на протяжении веков использует другие страны в своих интересах, прикрываясь благими намерениями.