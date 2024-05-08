08 мая, 20:40Политика
Пашинян заявил о готовности Еревана активно сотрудничать со странами ЕАЭС
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Армения готова активно сотрудничать со всеми странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в интересах дальнейшего развития выбранной парадигмы экономического сотрудничества. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, его слова передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что Ереван последовательно выступает за соблюдение основополагающих принципов, которые заложены в основу договора о ЕАЭС.
Ранее Владимир Путин в ходе саммита ЕАЭС сказал, что союз показал свою эффективность перед новыми вызовами, которые также связаны с санкциями и демонтажем многих базовых устоев международной торговли.
В свою очередь, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков отметил, что участие в ЕАЭС дает странам, входящим в его состав, прибавку к росту ВВП. В интересах всех стран-участниц продолжать развивать союз, уточнил он.
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