Кремль видит выгоду для Армении и других стран от участия в ЕАЭС

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Участие в Евразийском экономическом союзе дает входящим в него странам заметную прибавку к росту валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом заявил исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Армения приостановить свое участие в ЕАЭС.

По его словам, в интересах всех стран-участниц продолжать развивать ЕАЭС, и они это знают.

Песков добавил, что в целом сам по себе интеграционный процесс в рамках этого союза достаточно успешен, поскольку обеспечивает опережающее развитие странам-участницам.

Юбилейный саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в Москве 8 мая. В 2024 году Армения председательствует в ЕАЭС. Среди гостей не только участники ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), но и партнеры по Содружеству Независимых Государств. Вечером запланирован традиционный дружеский обед для глав делегаций СНГ. На него также приглашен президент Кубы, прилетевший в Россию накануне.