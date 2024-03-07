Глава Минфина Армении заявил, что выход страны из ЕАЭС будет для нее рискованным

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Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет рискованным для нее. Об этом заявил министр финансов республики Ваге Ованисян.

"У нас достаточно большая зависимость от Российской Федерации по различным направлениям: экспорту, импорту, энергетике и другим вопросам", – цитирует его ТАСС.

По его словам, зависимость от одной точки, какой бы она ни была, должна быть диверсифицирована. Наличие зависимости от какого-либо одного места министр назвал нежелательной.

Ранее диппредставитель РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Москва рассчитывает на визит армянского премьера Никола Пашиняна на юбилейный саммит ЕАЭС в мае в России. Он напомнил, что в 2024 году Армения председательствует в Евразийском экономическом совете.

