В МИД Армении заявили о наличии регресса в предложении Азербайджана о мирном договоре

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Армения наблюдает некоторый регресс в последних предложениях Азербайджана по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Да, я бы сказал, что по содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс", – цитирует его ТАСС.

Мирзоян добавил, что все предложения были конструктивно проработаны и отправлены азербайджанской стороне.

До этого глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван считает правильной организацию переговоров с Баку на западных площадках. По его мнению, подобный аспект добавляет легитимности переговорам.

