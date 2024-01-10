10 января, 11:07Политика
В МИД Армении заявили о наличии регресса в предложении Азербайджана о мирном договоре
Фото: 123RF/predatorhunt
Армения наблюдает некоторый регресс в последних предложениях Азербайджана по мирному договору. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Да, я бы сказал, что по содержанию в каких-то частях текста есть регресс в азербайджанских предложениях, а в каких-то есть прогресс", – цитирует его ТАСС.
Мирзоян добавил, что все предложения были конструктивно проработаны и отправлены азербайджанской стороне.
До этого глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Армении Саргис Ханданян заявил, что Ереван считает правильной организацию переговоров с Баку на западных площадках. По его мнению, подобный аспект добавляет легитимности переговорам.
Читайте также