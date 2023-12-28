28 декабря, 16:15Политика
В Баку заявили, что главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на общей границе
Фото: 123RF/predatorhunt
Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться на армяно-азербайджанской границе, сообщает РИА Новости.
По словам министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, с таким предложением выступил Баку. Он напомнил, что делимитационные комиссии двух стран встречались на границе уже два раза.
Ранее Азербайджан отправил Армении пять основных принципов, которые лежат в основе проекта мирного договора между странами.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно, чтобы Армения и Азербайджан как можно скорее заключили мирное соглашение. Он также отметил, что РФ готова помочь им закончить работу над мирным договором.
В свою очередь, спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал, что Баку принимает шаги для установления мира на Южном Кавказе и заключения мирного соглашения. С его слов, основные принципы мирного договора между Ереваном и Баку согласованы.
Политик уточнил, что на данный момент остались некоторые вопросы, которые Армения и Азербайджан смогут решить путем переговоров.
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