Спикер парламента Армении заявил, что Баку делает шаги для установления мира в регионе

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Азербайджан предпринимает шаги, способствующие установлению мира на Южном Кавказе, заключение соглашения между Ереваном и Баку возможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента Армении Алена Симоняна.

По его словам, мир еще никогда не был так близок. Страны продвигают мирный процесс, со стороны Азербайджана используют такой же подход, указал политик.

"Они делают шаги в этом направлении", – отметил он, добавив, что основные принципы мирного соглашения между Ереваном и Баку согласованы.

Спикер армянского парламента уточнил, что остались еще некоторые вопросы, однако, по его мнению, государства смогут их решить с помощью переговоров.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной встрече армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева на саммите СНГ. По его словам, на мероприятии нет планов по отдельным встречам, однако все лидеры стран смогут пообщаться.



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