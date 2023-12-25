Песков назвал возможным общение Пашиняна и Алиева на саммите СНГ

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Планов по отдельным встречам на саммите СНГ нет, но на полях мероприятия, которое пройдет в Санкт-Петербурге 26 декабря, все лидеры стран смогут пообщаться. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет планов по отдельным двусторонним встречам. Но на полях саммита все смогут пообщаться", – сказал он, отвечая на вопрос о возможной встрече армянского премьера Никола Пашиняна и азербайджанского президента Ильхама Алиева и трехсторонней встрече Россия – Армения – Азербайджан.

Ранее Песков также сообщил, что на предстоящем саммите также смогут пообщаться Владимир Путин и Пашинян.

До этого премьер Армении сказал, что его страна считала и считает Россию дружественной страной. По его словам, Ереван сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

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