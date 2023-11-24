Ереван считал и считает Россию дружественной страной – Пашинян

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Армения считала и считает Россию дружественной страной, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

По его словам, Ереван сделает все возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.

"Есть вопросы, которые нужно решать, и мы руководствуемся этой логикой. Будем делать все, чтобы отношения с РФ строились на взаимном уважении, обоюдном учете и уважении интересов, суверенитета и независимости", – сказал глава армянского правительства, отвечая в прямом эфире на вопросы граждан.

Ранее Пашинян сообщил, что решение о возможном выходе Армении из ОДКБ будет принято с учетом государственных интересов республики. По его словам, если на данный момент решения о выходе из организации нет, значит, так лучше для государства. Он добавил, что, хотя действия ОДКБ не соответствуют интересам Армении, власти страны попытаются сперва донести свою позицию.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа