Разногласия между Арменией и РФ носят рабочий характер

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Разногласия между Арменией и Россией носят рабочий характер, сообщил замглавы армянского МИД Мнацакан Сафарян. По его словам, стороны работают над их устранением.

"Это рабочие отношения. Естественно, по некоторым вопросам есть разногласия", – цитирует его ТАСС.

Сафарян добавил, что Ереван не рассматривает возможность выхода из ОДКБ, ЕАЭС, а также не планирует вопрос о выводе 102-й российской военной базы.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Армении Сурен Папикян не примет участия в заседаниях в рамках ОДКБ, которые пройдут 22–23 ноября в Минске. Вместе с тем стало известно, что на заседания в рамках ОДКБ не поедет и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Последний провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

На саммит не поедет и армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Армения отчетливо демонстрирует намерение переориентировать внешнюю политику. Она также отметила, что решение армянского руководства не участвовать в мероприятиях ОДКБ в Минске вызывает сожаление.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа