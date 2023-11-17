Телефонный разговор Путина с Пашиняном до саммита ОДКБ не планируется – Кремль

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном до саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков заявил, что телефонный разговор между Путиным и Пашиняном не планируется до саммита ОДКБ. Помимо этого, представитель Кремля отметил, что, по его информации, Пашинян не будет присутствовать на встрече в Минске, а делегация Армении будет представлена на другом уровне.

Саммит ОДКБ состоится 23 ноября в Минске. О своем отсутствии на заседании Совета ОДКБ Пашинян лично предупредил президента Белоруссии Александра Лукашенко в телефонном разговоре. Он выразил надежду, что партнеры по объединению поймут это решение.

Ранее Песков заявил, что Кремль пока не знает, планирует ли премьер-министр Армении посещать неформальный саммит СНГ и саммит ЕАЭС, которые пройдут до конца 2023 года. При этом представитель Кремля отметил, что Пашинян приглашен к участию в саммитах.