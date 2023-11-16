В ОДКБ сообщили, что Армения не подавала документы о выходе из организации

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Армения официально не обращалась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по поводу выхода из нее. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова.

Он уточнил, что не видел каких-либо документов на этот счет. Также в самой организации не обсуждают потерю интереса к кавказскому региону или выход из Армении.

По мнению Сидорова, главы государств найдут решения тех трудностей, которые переживает республика. Отмечается, что Ереван участвует в законотворческой деятельности организации, рассмотрении документов, финансировании деятельности органов.

"То, что несколько ограниченное участие в совместных мероприятиях, проводимых в 2023 году, было от Армении – всякая может складываться ситуация в государстве, и тут мы решения не обсуждаем", – объяснил глава штаба.

Ранее стало известно, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске. Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

До этого Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он добавил, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

МИД РФ опровергло заявления Армении о том, что протесты в республике инспирированы Россией