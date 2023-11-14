Пашинян не будет участвовать в саммите ОДКБ в Минске

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян не приедет на саммит ОДКБ в Минске, который запланирован на 23 ноября. Это следует из сообщения правительства республики.

Политик уведомил об этом по телефону белорусского президента Александра Лукашенко.

"Премьер Армении проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, выразил надежду, что коллеги по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению", – передает "Интерфакс" текст заявления кабмина.

1 ноября Владимир Путин обсудил с Лукашенко предстоящее 23 ноября в Минске заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее Пашинян заявил, что Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности, потому что стороны продолжают обсуждать вопросы понимания позиций и республика не хочет ошибиться.

Между тем он заявлял, что страна ищет новых партнеров, поскольку Россия якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Премьер-министр Армении подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.



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