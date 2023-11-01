Путин и Лукашенко обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности ОДКБ

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Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко предстоящее 23 ноября в Минске заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Белоруссии провели телефонный разговор. Они рассмотрели вопросы по подготовке к очередному заседанию.

25 сентября Лукашенко провел беседу с Владимиром Путиным и обсудил с ним проект производства самолетов небольшой вместимости. По мнению президента Белоруссии, они очень востребованы и нужны в РФ.

Также обсуждалось строительство второй железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области, чтобы Белоруссия "большие объемы грузов могла перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир".

До этого главы государств встречались 15 сентября на переговорах в Сочи. Путин тогда подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

Тогда же Лукашенко предложил подумать о "сотрудничестве на троих" – России, Белоруссии и КНДР. Он отметил, что в сотрудничестве РФ и Северной Кореи "кусок работы и для Белоруссии найдется", особенно в связи с теми проблемами, которые на данный момент есть.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами