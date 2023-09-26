Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным два крупных совместных проекта

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Белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что 25 сентября провел беседу с Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Он обсудил с президентом России проект производства самолетов небольшой вместимости, уточнил Лукашенко на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. По мнению президента Белоруссии, они очень востребованы и нужны в РФ.

Также обсуждалось строительство второй железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области, чтобы Белоруссия "большие объемы грузов могла перебрасывать в ваши порты и оттуда работать на весь мир", заявил политик.

Помимо этого, Лукашенко уточнил, что встретится с Путиным в Кыргызстане 15 октября, где предметно будет обсуждаться реализация данных совместных проектов.

До этого главы государств встречались 15 сентября на переговорах в Сочи. Путин тогда подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

Тогда же Лукашенко предложил подумать о "сотрудничестве на троих" – России, Белоруссии и КНДР. Он отметил, что в сотрудничестве РФ и Северной Кореи "кусок работы и для Белоруссии найдется", особенно в связи с теми проблемами, которые на данный момент есть.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами