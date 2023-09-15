Лукашенко заявил, что Белоруссия, РФ и КНДР могли бы подумать о "сотрудничестве на троих"

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На переговорах с Владимиром Путиным президент Белоруссии предложил подумать о "сотрудничестве на троих" – России, Белоруссии и КНДР. Об этом передает ТАСС.

Владимир Путин поделился с Лукашенко впечатлениями после проведенных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Вы знаете, совсем недавно у меня была встреча с лидером Корейской Народно-Демократической Республики, хотел вас тоже проинформировать о том, как шла дискуссия по ситуации в регионе", – сообщил президент России.

По словам белорусского президента, КНДР проявляет серьезный интерес к России. Он отметил, что в сотрудничестве РФ и Северной Кореи "кусок работы и для Белоруссии найдется", особенно в связи с теми проблемами, которые на данный момент есть.

"Наблюдал внимательно за последними вашими тяжелыми этими рабочими днями. Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, потому что сам был там", – подчеркнул Лукашенко.

15 сентября переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались. На встрече Владимир Путин предложил обсудить не только сотрудничество их стран, но и сложившуюся ситуацию на Украине. Кроме того, президент РФ подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят международную повестку и региональную проблематику, совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общую большую работу в сфере импортозамещения.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами