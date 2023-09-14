Путин встретится с Лукашенко 15 сентября

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Отмечается, что переговоры двух лидеров запланированы на 15 сентября. Главы государств запланировали их ранее в соответствии с графиком встреч.

Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общая большая работа в сфере импортозамещения.

Ранее стало известно, что центры совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.

В марте Москва и Минск подписали договор, согласно которому на территории Белоруссии разместится тактическое ядерное оружие. К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

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