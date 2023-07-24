Путин и Лукашенко посетили Валаам

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили остров Валаам, сообщает ТАСС.

Эта прогулка стала продолжением двухдневного общения лидеров России и Белоруссии, которое стартовало 23 июля с переговоров в Константиновском дворце в Стрельне.

После официальной части встречи президенты двух стран посвятили следующие несколько часов воскресного дня поездке в Кронштадт, где посетили морской собор, пообщались с гулявшими по площади возле храма людьми и осмотрели экспозицию Музея военно-морской славы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл в Россию для проведения встречи с Путиным. Они продолжат обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.



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