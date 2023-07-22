Лукашенко прибыл в Россию, где должна пройти его встреча с Путиным

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Александр Лукашенко прибыл в Россию, где должна пройти его встреча с Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе президента Белоруссии.

Ожидается, что российский лидер встретится с Лукашенко 23 июля.

Лидеры России и Белоруссии продолжат обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Путин предупредил, что Москва ответит всеми имеющимися средствами в случае агрессии против Белоруссии. Он напомнил, что Белоруссия – это часть Союзного государства и развязывание агрессии против нее будет означать агрессию против РФ.

В конце марта Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. К развертыванию вооружений приступили 7–8 июля.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не будет колебаться при применении ядерного оружия в случае агрессии против страны. По его словам, размещение ядерного оружия в Белоруссии было сделано для того, "чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю".

В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко