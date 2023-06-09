Путин сообщил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля

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Владимир Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. Именно в эти даты там закончат готовить сооружения для него. Об этом пишет ТАСС.

"Все идет по плану. Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия", – заявил лидер РФ на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

26 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Позже в МИД РФ заявили, что контроль над ядерным оружием в Белоруссии останется у Москвы. Как подчеркнули в ведомстве, обеспечение безопасности в военно-ядерной сфере стало вынужденным шагом для Белоруссии и РФ из-за политики НАТО и изменений, которые произошли внутри европейской безопасности.

Контроль над ядерным оружием в Белоруссии остается у России