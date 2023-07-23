23 июля, 19:12Общество
Путин и Лукашенко пообщались с россиянами у собора в Кронштадте
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор в Санкт-Петербурге и поговорили с гражданами, собравшимися на площади возле храма. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что россияне подходили к российскому лидеру с просьбой сделать фотографию, желали ему здоровья и благополучия.
"Дай бог вам здоровья! Всего хорошего! Мы вас любим", – говорили граждане Путину. Он ответил, что это взаимно.
К президенту Белоруссии обратилась девушка с просьбой сфотографироваться, которая рассказала ему о своем венчании.
"Я вместо жениха?", – пошутил Лукашенко.
Также у Путина поинтересовались по поводу карантина и его соблюдения, однако он подчеркнул, что россияне важнее соблюдения правил карантина.
Одна из присутствующих женщин попросила лидеров сфотографироваться втроем.
"Ну между двумя президентами – повезет!", – пообещал Лукашенко.
После того, как президенты уехали, журналисты поинтересовались у граждан, ожидали ли они подобной встречи. Многие ответили, что нет, но произошедшее заставило их испытать восторг.
"А я присоединяюсь к добрым пожеланиям. Я из Швейцарии, Берна, но живу в России", – добавила другая женщина.
Она добавила, что постеснялась подойти к Путину и Лукашенко, добавив, что очень любит Россию и верит в нее.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко прибыл в Россию для проведения встречи с Путиным. Они продолжат обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.
Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами
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