Песков подтвердил переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

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Владимир Путин проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча состоится 15 сентября в Сочи.

"Белоруссия – наш ближайший союзник, главы государств регулярно общаются, регулярно проводится сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

По информации телеграм-канала "Пул первого", который приближен к пресс-службе Александра Лукашенко, белорусский президент уже прилетел в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общая большая работа в сфере импортозамещения.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами