Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко начались. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первого".

Президент РФ подчеркнул, что отношения России и Белоруссии развиваются на данный момент "стабильно и надежно".

"Мы продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, конечно, прежде всего, в сфере экономики, здесь все стабильно, надежно развивается", – приводит слова Путина РИА Новости.

При этом Путин предложил обсудить на встрече не только вопросы сотрудничества двух стран, но и сложившуюся ситуацию на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Главными темами переговоров станут международная повестка и региональная проблематика, совместные задачи в экономике, в частности в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, а также общая большая работа в сфере импортозамещения.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами