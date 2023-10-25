Пашинян заявил, что Армения пока остается в ОДКБ

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Армения пока остается в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), потому что на данный момент стороны обсуждают вопросы понимания позиций, республика не хочет ошибиться. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью The Wall Street Journal.

Он добавил, что сейчас в Ереване не обсуждается вопрос вывода российской базы из страны.

"Мы пытаемся понять, в чем причина такого поведения РФ и ОДКБ, в рамках рабочих встреч и других форматов", – подчеркнул политик.

Между тем Пашинян заявил, что Армения ищет новых партнеров, ведь РФ якобы не выполнила свои обязательства как союзник. Он подчеркнул, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране.

По его мнению, произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.

Ранее глава комиссии по внешним связям в парламенте Армении Саркис Ханданян подчеркивал, что обсуждение выхода Армении из ОДКБ и Евразийского экономического союза в настоящее время не ведется.

В МИД прокомментировали слова премьера Армении Пашиняна об отдалении РФ от Южного Кавказа