В Армении заявили, что вопрос выхода из ОДКБ и ЕАЭС сейчас не обсуждается

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Обсуждение выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза в настоящее время не ведется, сообщил глава комиссии по внешним связям в парламенте республики Саркис Ханданян.

"Подобный момент сейчас не обсуждается", – передает РИА Новости его слова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз подталкивают Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Нагорном Карабахе.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года.

Позднее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил ОДКБ и других союзников в произошедшем в Нагорном Карабахе. По его словам, союзники в сфере безопасности ничем не помогли и якобы выступили с призывами к свержению властей.



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