США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ – Захарова

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США и Евросоюз подталкивают Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Нагорном Карабахе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают руководство Армении выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать военно-техническое сотрудничество и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян", – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией, никогда не была и не будет инициатором или причиной их обострения. Представитель МИД РФ добавила, что РФ продолжает выполнять свою миссию – в регионе находятся миротворцы, что является лучшим подтверждением намерений Москвы и ее реального истинного отношения.

Захарова выразила надежду, что руководство Армении услышит сигналы Москвы относительно отношений с Ереваном и все двусторонние договоренности между странами будут выполняться.

"Россия всегда бережно относилась к союзническим отношениям с Арменией. Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран", – заключила представитель МИД РФ.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что заявления представителей американской администрации о якобы ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности возмутительны. По его словам, американцы "подпевают" неконструктивным заявлениям армянских политиков, цель которых заключается в снятии с себя ответственности за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике.

Дипломат подчеркнул, что Россия была и остается верным союзником Армении, а также всегда стремилась оказывать этой стране необходимую помощь. Тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту в Нагорном Карабахе, только подчеркивает готовность РФ идти на сложные решения для достижения мира между народами Армении и Азербайджана.

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