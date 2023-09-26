США следует избегать заявлений, усиливающих антироссийские настроения в Армении – посол РФ

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Заявления представителей американской администрации о якобы ненадежности России как партнера для Армении в сфере безопасности возмутительны. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, американцы "подпевают" неконструктивным заявлениям армянских политиков, цель которых заключается в снятии с себя ответственности за собственные "проколы" во внутренней и внешней политике.

Дипломат подчеркнул, что Россия была и остается верным союзником Армении, а также всегда стремилась оказывать этой стране необходимую помощь.

Тот факт, что российские солдаты погибли на своем посту в Нагорном Карабахе, только подчеркивает готовность РФ идти на сложные решения для достижения мира между народами Армении и Азербайджана.

Антонов призвал американскую администрацию воздержаться от опасных слов и действий, которые приводят к искусственному усилению антироссийских настроений в Армении.

"Тем самым подтверждают, что задачей США и их союзников является не нормализация обстановки и мирное развитие Закавказья, а нанесение стратегического урона России и намеренная дестабилизация евразийского пространства с перспективой вытеснения нас из данного региона", – приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

19–20 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры состоялись в закрытом формате.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона будет продолжать диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе, однако Москва не согласна с намерениями переложить на РФ ответственность за события в регионе.

В свою очередь, американский президент Джо Байден в обращении к Николу Пашиняну заявил о намерениях продолжать укреплять сотрудничество между США и Арменией в сфере безопасности.

МИД РФ опровергло заявления Армении о влиянии РФ на протесты