В Кремле не согласны с попытками возложить ответственность на РФ за события в Карабахе

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская сторона будет продолжать диалог с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе, однако Москва не согласна с намерениями переложить на РФ ответственность за события в регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что не так давно Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.

"Мы понимаем эмоциональный накал этого момента и категорически не согласны с попытками возложить ответственность на российскую сторону и тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции в соответствии с тем мандатом, который имеется", – заявил он.

Так Песков прокомментировал критику в отношении Москвы со стороны представителей армянских властей на фоне ситуации в Карабахе.

Вместе с этим пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что никто не может упрекнуть российских миротворцев в том, что они делают что-то не так. Москва никогда не будет согласна с этими упреками, уточнил Песков. При этом он заявил, что Армения является союзником РФ.

Представитель Кремля добавил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении. Он указал, что Москва продолжит осуществлять контакты с Ереваном на различных уровнях.

К 11:00 по московскому времени 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали 4 850 вынужденных переселенцев. Гуманитарный коридор для выезда населения создан в населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора.

Армянский народ Нагорного Карабаха был вынужден покинуть непризнанную республику. Люди отправлялись из региона в Армению в сопровождении российских миротворцев. В общей сложности там проживают около 120 тысяч армян.

19–20 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Они обсудили вопросы о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности. Переговоры состоялись в закрытом формате.

Пашинян допустил возможность переезда жителей Карабаха в Армению