Эрдоган выразил надежду на установление мира в Карабахе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что в Карабахе восстановится мир после успешной операции Азербайджана. Об этом он сообщил на переговорах с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, проведение антитеррористической операции открыло новые возможности для нормализации ситуации в Карабахе.

"Мы ожидаем, что Армения возьмет протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги", – отметил турецкий президент.

Он добавил, что азербайджанская сторона долгое время не могла повлиять на причину собственных опасений. Именно поэтому власти республики были вынуждены начать операцию "на своей суверенной территории".

Эрдоган считает, что успешное завершение военной операции в кратчайшие сроки с соблюдением прав мирных граждан является предметом гордости.

"Как я всегда подчеркивал, в мирном процессе нет проигравших. Желаю божьей милости нашим братьям, погибшим в ходе операции, и выражаю соболезнования их родственникам", – подытожил он.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.

После этого жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки Пашиняна, которого они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха".

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