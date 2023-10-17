Армения готова подписать договор о мире с Азербайджаном до конца года – Пашинян

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Армения готова подписать договор о мире с Азербайджаном до конца года, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Мы готовы до конца этого года подписать с Азербайджаном соглашение о мире", – приводит "Интерфакс" его слова.

Пашинян подчеркнул, что договор между странами будет предусматривать разблокировку региональных коммуникаций, а также обеспечение безопасного проезда грузов и пассажиров.

Он сделал акцент на том, что двум государствам необходим мир и открытые границы.

Премьер-министр Армении также добавил, что в настоящее время Ереван ожидает от Баку согласия начать делимитацию границ на основании последних карт Генштаба ВС СССР.

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.

28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Уточнялось, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией и исходит из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа. Жителей региона стали перевозить в Армению.

Позднее азербайджанский лидер Ильхам Алиев сообщил, что тема карабахского конфликта закрыта окончательно.



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