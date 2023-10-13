Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном – Путин

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Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также сможет провести переговоры в Москве. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

"На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана. – Прим. ред.), чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие", – сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил российских миротворцев, которые добросовестно выполнили свои обязательства в Нагорном Карабахе.

По его словам, в трехстороннем формате – Россия, Азербайджан и Армения – велась усердная работа, чтобы нормализовать отношения между Баку и Ереваном. Российские миротворцы добросовестно выполнили свою миссию в Карабахе, заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Россия в рамках поддержки Армении и армянского населения Карабаха начала поставлять бензин и дизельное топливо. Всего в Армению планируется поставить 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизеля.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день, 20 сентября, Баку и Степанакерт договорились прекратить боевые действия.

В результате погибли порядка 200 человек, более 400 пострадали. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все госучреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

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