13 октября, 12:52Политика
Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Баку и Ереваном – Путин
Фото: 123RF/vladimirzotov
Россия готова содействовать подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также сможет провести переговоры в Москве. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.
"На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана. – Прим. ред.), чтобы окончательно поставить точку в этом застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие", – сказал глава государства.
Кроме того, Путин отметил российских миротворцев, которые добросовестно выполнили свои обязательства в Нагорном Карабахе.
По его словам, в трехстороннем формате – Россия, Азербайджан и Армения – велась усердная работа, чтобы нормализовать отношения между Баку и Ереваном. Российские миротворцы добросовестно выполнили свою миссию в Карабахе, заключил Путин.
Ранее сообщалось, что Россия в рамках поддержки Армении и армянского населения Карабаха начала поставлять бензин и дизельное топливо. Всего в Армению планируется поставить 15 тысяч тонн бензина и 20 тысяч тонн дизеля.
19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. На следующий день, 20 сентября, Баку и Степанакерт договорились прекратить боевые действия.
В результате погибли порядка 200 человек, более 400 пострадали. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.
28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все госучреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.
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