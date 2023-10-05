Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, включая Нагорный Карабах

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, где признается площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных метров, что включает в себя Нагорный Карабах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совет ЕС.

"Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 квадратных метров) и Азербайджана (86 600 квадратных метров), что уже упоминалось в заявлениях председателя (Европейского совета Шарля Мишеля. – Прим. ред.) Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года", – говорится в тексте заявления.

Европейские лидеры также призвали Армению и Азербайджан освободить всех задержанных и облегчить работу по разминированию.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и Степанакерт договорились о полном прекращении боевых действий.

В результате погибли по меньшей мере 200 человек, свыше 400 получили ранения. После операции Азербайджана жители непризнанной республики начали уезжать в Армению.

28 сентября президент Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Все государственные учреждения и организации будут распущены до 1 января 2024 года.

После проведения операции азербайджанские силовики стали задерживать бывших должностных лиц непризнанной республики. В частности, 27 сентября бывшего госминистра Карабаха Рубена Варданяна задержали при попытке выехать в Армению. Позже его обвинили в финансировании терроризма.



Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года