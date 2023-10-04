Захарова обвинила Евросоюз в предательстве Армении

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Армению предал Евросоюз, а не Россия. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как она утверждает, Брюссель молча наблюдал со стороны за тем, как российские миротворцы выступили посредниками в прекращении огня, провели передачу гуманитарной помощи и сопровождали местных жителей на въезде из Карабаха в Армению.

"Ну как молча, подзуживая и рассказывая армянам небылицы, что их якобы Россия предала. То, о чем договаривались при посредничестве Москвы, Ереван отговорил выполнять именно ЕС – это он предал армян", – добавила Захарова.

При этом официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что никакой деэскалации миссия ЕС в Армении не осуществляет. По ее словам, основной целью Брюсселя стала не безопасность армян и помощь в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а разведка в своих интересах и обострение ситуации.

"Сначала они занимались увещеванием Армении и обещаниями, просто заманили официальный Ереван в какую-то свою очередную ловушку, а потом стали молчаливыми свидетелями того, как развивалась ситуация", – подытожила Захарова.

19 сентября Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "локальные антитеррористические мероприятия".

На следующий день, 20 сентября, Азербайджан и Карабах пришли к решению о полном прекращении боевых действий.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал документ о прекращении ее существования. До 1 января 2024 года будут распущены все госучреждения и организации НКР.

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