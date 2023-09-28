Фото: телеграм-канал "Mika Badalyan"

Бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубену Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на службу госбезопасности Азербайджана.

Помимо этого, его обвиняют в создании и участии в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках и в незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста.

Рубена Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

МИД Армении заявил, что примет все возможные меры для защиты прав Рубена Варданяна и обеспечения его возвращения. Кроме того, Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он тогда объяснил намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре того же года Варданян был назначен главой правительства Нагорного Карабаха. В нем он курировал сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

В феврале 2023 года миллиардер был освобожден от должности. Последние десять месяцев бизнесмен находился в Нагорном Карабахе в блокаде вместе с жителями непризнанной республики.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В качестве мотива своих действий власти страны назвали необходимость восстановления конституционного строя в регионе.

Позже экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян сообщил о начале массированного арт-обстрела в регионе. В результате боевых действий в непризнанной республике погибли около 200 человек, более 400 ранены.

Кроме того, погибла группа российских миротворцев в результате обстрела азербайджанскими военными их автомобиля из стрелкового оружия. Со стороны Азербайджана погибли 192 военнослужащих, ранения получили 511.

Армянский народ Нагорного Карабаха вынужден покинуть территорию непризнанной республики. Люди выезжают из Нагорного Карабаха в Армению в сопровождении российских миротворцев. Всего там проживают порядка 120 тысяч армян.

28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Указ касается действий, вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года. Согласно ему, будут распущены все государственные учреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года.

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