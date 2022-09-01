Миллиардер из списка Forbes отказался от гражданства РФ ради Карабаха

Фото: ТАСС/Максим Стулов
Бизнесмен Рубен Варданян, чье состояние Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, принял решение отказаться от гражданства РФ ради Нагорного Карабаха. Об этом он сообщил в видеообращении, размещенном на YouTube.
"Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. ред.) как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно", – заявил Варданян.
Основатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" пояснил, что намерен таким образом поддержать жителей непризнанной республики. Также он выразил благодарность российским миротворцам, введенным в регион после обострения конфликта с Азербайджаном в 2020 году.
"Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев", – сказал предприниматель.
Также Варданян сообщил РБК, что планирует передать свои российские активы партнерам и в семейный фонд.
Ранее Ереванский суд арестовал бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Микаеля Арзуманяна по обвинению в служебной халатности во время обороны Шуши осенью 2020 года. В результате Вооруженные силы Азербайджана взяли под свой контроль город и его окрестности, а подразделения армии понесли потери.
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