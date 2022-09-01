В Ереване арестовали экс-командующего армией обороны непризнанной НКР

10:21
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Ереванский суд арестовал бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Микаеля Арзуманяна по обвинению в служебной халатности во время обороны Шуши осенью 2020 года. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Ерем Саркисян на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации).
"Шоу продолжается", – написал Саркисян.
Арзуманяна задержали 30 августа на дороге из Нагорного Карабаха в Армению. По данным Следственного комитета, генерал-лейтенант проявил халатное отношение к своим обязанностям в период с 30 октября по 9 ноября 2020 года во время обороны города Шуши. В результате, отметили в ведомстве, вооруженные силы противника взяли под свой контроль город и его окрестности, а подразделения армии понесли потери.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.
Однако 3 августа 2022 года президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике частичную военную мобилизацию на фоне обострения обстановки в регионе. Тогда в ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации.
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