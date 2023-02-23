Рубен Варданян покинул должность главы правительства Нагорного Карабаха

Фото: TACC/Максим Стулов

Миллиардер Рубен Варданян освобожден от должности главы правительства Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте президента непризнанной республики.

"23 февраля под руководством президента Республики Арцах (второе название Нагорного Карабаха. – Прим. ред.) Араика Арутюняна состоялось заседание правительства. На заседании <...> президент <...> обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности государственного министра", – говорится в сообщении.

Причина отставки Варданяна не уточняется. Однако в сообщении приводятся слова Арутюняна, который высоко оценил усилия Варданяна в деле улучшения имиджа Нагорного Карабаха, а также в решении внутренних проблем республики.

Занять должность государственного министра страны предложено генпрокурору Гургену Нерсисяну.

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он тогда объяснл намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре того же года Варданян был назначен главой правительства Нагорного Карабаха. В нем он курировал сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.



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