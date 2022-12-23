В МИД Азербайджана потребовали у Рубена Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Азербайджанская сторона хочет, чтобы предприниматель Рубен Варданян покинул территорию Нагорного Карабаха. Такие требования озвучил министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов во время пресс-конференции с российским дипломатом Сергеем Лавровым.

"Его (Варданяна. – Прим. ред.) деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население", – цитирует Байрамова ТАСС.

Азербайджанский министр утверждает, что Варданян представляет собой чуждый элемент для Нагорного Карабаха.

Накануне Владимир Путин одобрил заявление предпринимателя о выходе из гражданства РФ. Известно, что Варданян родился в Армении.

Выход из гражданства он объяснил желанием переехать в Нагорный Карабах как армянский гражданин. Таким образом он хочет поддержать жителей непризнанной республики.

В начале ноября Варданян стал главой правительства Нагорного Карабаха. В местном правительстве он занимается вопросами по здравоохранению, финансам, экономики, образования и многого другого.

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