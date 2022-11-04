Миллиардер Варданян стал главой правительства Нагорного Карабаха

Фото: TACC/Максим Стулов

Миллиардер Рубен Варданян, отказавшийся от гражданства РФ, назначен главой правительства Нагорного Карабаха. Об этом сообщается на официальном сайте президента непризнанного государства.

"4 ноября президент Республики Арцах (Нагорного Карабаха. – Прим. ред.) Араик Арутюнян подписал указ об освобождении Артака Артемовича Бегларяна с поста государственного министра. Государственным министром Республики Арцах назначен Рубен Карленович Варданян", – говорится в сообщении.

Варданян будет курировать в карабахском правительстве сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

Рубен Варданян, чье состояние Forbes оценивает в 1 миллиард долларов, отказался от российского гражданства в сентябре этого года. Свое решение он объяснил тем, что намерен переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна согласна с предложением России оставить обсуждение статуса Нагорного Карабаха на будущее. Дело в том, что сейчас отсутствует возможность определения приемлемого для всех сторон варианта.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!