Армения согласилась с предложением РФ оставить вопрос статуса Карабаха на будущее

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика согласна с предложением России оставить обсуждение статуса Нагорного Карабаха на будущее.

Как сообщил премьер Армении, предложение России вызвано отсутствием возможности определения приемлемого для всех сторон статуса.

"Должен сказать, что наша точка зрения полностью и на все сто процентов соответствует этой позиции", – цитирует Пашиняна ТАСС.

До этого Владимир Путин заявил о согласовании трехстороннего заявления по Карабаху вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном. Как уточнил российский лидер, в ходе встречи не удалось согласовать все пункты.

Позже стало известно, что Армения и Азербайджан пришли в общему решению в вопросе воздержания от применения силы. На встрече лидеры стран в том числе пришли к выводу о необходимости создания положительной атмосферы между двумя государствами.



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