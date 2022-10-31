Азербайджан и Армения договорились воздерживаться от применения силы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы и угрозы ее применения. Об этом говорится в совместном заявлении Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Страны также решили обсуждать все проблемы на основе признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, согласно Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года.

Кроме того, Баку и Ереван продолжат соблюдать договоренности от 9 ноября 2020 года. Они будут обеспечивать мир, стабильность, безопасность и развитие Южного Кавказа. Кроме того, Пашинян и Алиев договорились приложить дополнительные усилия для решения оставшихся задач, включая гуманитарные вопросы.

Они также отметили ключевой вклад миротворческого контингента России в безопасность и акцентировали его востребованность для стабилизации обстановки в регионе.

"(Стороны) подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческой содействие", – говорится в принятом по итогам трехсторонней встречи заявлении.

Лидеры стран указали на важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджаном и Арменией. Это необходимо для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров.

Ранее Путин заявил, что в трехстороннем заявлении по Карабаху удалось согласовать не все вопросы. Из-за этого некоторые детали пришлось изъять из предварительно разработанного текста. Глава государства добавил, что Москва сделает все, чтобы достичь окончательного урегулирования отношений между Баку и Ереваном.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!