Лавров прокомментировал переезд Варданяна в Нагорный Карабах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия не имеет никакого отношения к бизнесмену Рубену Варданяну, который решил выйти из российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах, так же как и он не имеет отношения к РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает РИА Новости.

По его словам, Москва не имела, не имеет и не будет иметь дел с решением бизнесмена начать политическую карьеру.

Накануне Владимир Путин удовлетворил просьбу Варданяна выйти из российского гражданства. Бизнесмен решил отказаться от гражданства в сентябре этого года из-за намерения переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении. Таким образом он хотел поддержать жителей непризнанной республики.



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