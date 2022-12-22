Путин удовлетворил заявление Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Андрей Гордеев

Владимир Путин удовлетворил заявление российского предпринимателя Рубена Варданяна о выходе из гражданства РФ. Президент подписал соответствующий указ.

"Удовлетворить заявления о выходе из гражданства РФ следующих лиц: Варданян Рубен Карленович, родившийся 25 мая 1968 года в Армении", – говорится в документе.

Рубен Варданян, чье состояние Forbes оценивает в миллиард долларов, отказался от российского гражданства в сентябре этого года. Свое решение он объяснил тем, что намерен переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре миллиардера назначили главой правительства Нагорного Карабаха. Варданян курирует в карабахском правительстве сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!