В МИД Армении пообещали принять все меры для возвращения Варданяна из Баку

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Для возвращения экс-главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Рубена Варданяна из Азербайджана будут приняты все меры, заявили в министерстве иностранных дел Армении.

"МИД Республики Армения примет все возможные меры для защиты прав Рубена Варданяна и обеспечения его возвращения. Мы также рассчитываем на поддержку России и других международных партнеров", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Варданяна задержали 27 сентября на границе Азербайджана при попытке выезда в Армению. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Позже стало известно, что после задержания мужчину доставили в Баку.

В сентябре 2022 года Варданян отказался от российского гражданства, после чего переехал в Нагорный Карабах и стал главой правительства непризнанной республики. В феврале этого года бизнесмен был освобожден от должности. Последние десять месяцев он находился в Карабахе.

В связи с задержанием Варданяна Армения обратилась в Европейский суд по правам человека.



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