Вопросом консульского доступа к Варданяну занимается МИД Армении – СМИ

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

МИД Армении решает вопрос консульского доступа к экс-главе правительства непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубену Варданяну. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Ереване.

"Вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армения", – информировал он.

В свою очередь, супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что узнала об аресте мужа из азербайджанских СМИ, сообщает телеканал "360". По ее словам, накануне вечером мужчина отправил ей СМС, в котором написал, что у него "все нормально".

"Сегодня утром я узнала из азербайджанских СМИ, что его арестовали. Не могу с ним связаться", – рассказала Зонабенд.

Сейчас супруга экс-главы правительства НКР находится в Москве. Она сообщила, что по поводу мужа с ней никто не связывался.

О задержании Варданяна стало известно 27 сентября. По словам его супруги, власти Азербайджана требовали его выдачи, прежде чем открыть гуманитарный коридор. Информацию о задержании также подтвердила медиаменеджер Тина Канделаки.

Позже информацию о задержании экс-главы правительства Нагорного Карабаха подтвердила Государственная пограничная служба Азербайджана. После задержания мужчину доставили в Баку.

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре того же года Варданян был назначен главой правительства Нагорного Карабаха. В нем он курировал сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

В феврале 2023 года миллиардер был освобожден от должности. Последние десять месяцев бизнесмен находился в Нагорном Карабахе в блокаде вместе с жителями непризнанной республики.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.



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