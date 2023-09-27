Госпогранслужба Азербайджана сообщила о задержании экс-министра НКР Варданяна

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Бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна задержали при попытке выезда с азербайджанской территории в направлении Армении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.

Отмечается, что мужчину задержали на Лачинском КПП. В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования службы его доставили в Баку.

О задержании Варданяна ранее сообщила его жена Вероника Зонабенд. По ее словам, власти Азербайджана требовали его выдачи прежде, чем открыть гуманитарный коридор. Информацию о задержании также подтвердила медиаменеджер Тина Канделаки.

В сентябре прошлого года Варданян отказался от российского гражданства. Свое решение он объяснил намерением переехать в Нагорный Карабах в качестве гражданина Армении, чтобы таким образом поддержать жителей непризнанной республики.

В ноябре того же года Варданян был назначен главой правительства Нагорного Карабаха. В нем он курировал сферы здравоохранения, юстиции, финансов и экономики, градостроительства, сельского хозяйства, образования и науки, соцразвития, иностранных дел.

В феврале 2023 года миллиардер был освобожден от должности. Последние десять месяцев бизнесмен находился в Нагорном Карабахе в блокаде вместе с жителями непризнанной республики.

19 сентября Азербайджан провел локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха. 20 сентября Баку и карабахские власти договорились о полном прекращении боевых действий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что за сутки военной операции в регионе Баку достиг всех поставленных целей.

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